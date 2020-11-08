كوشنر تواصل مع ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات

المصدر: نيويورك - د. ب. أ

نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم عن مصدرين اثنين، أن غاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومستشاره، تواصل مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

يأتي هذا بعدما أكدت وسائل الإعلام الأميركية أن جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ورغم هذا، قال ترامب في بيان إن السباق الانتخابي «بعيد عن النهاية».

وأضاف:«لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأميركي بفرز الأصوات الصادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية».

ووفقا لنائب حملة بايدن الانتخابية كايت بيدنغفيلد،، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أميركي منتخب.



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