أمر مخزٍ ..ترمب "الخاسر" يفاجئ مستخدمي "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فوجئ مستخدمو موقع «تويتر» الباحثون عن كلمة «خاسر» بنتيجة أولى غير معتادة، اليوم السبت، وهي حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وظهرت نتيجة البحث بعدما أعلنت مؤسسات إعلامية كبرى فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية متفوقاً على ترمب، وذلك بعد أربعة أيام من الإثارة عقب التصويت يوم الثلاثاء.

وفي المقابل، يوجه البحث بكلمة «فائز» على زر «أشخاص» في «تويتر»، الذي يقترح حسابات أشخاص لمتابعتها، إلى حسابي بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وقالت شركة «تويتر» إن النتائج تظهر بشكل آلي بناء على طريقة استخدام المشتركين للكلمتين في تغريداتهم في نفس الوقت.

وارتباط وصف «خاسر» بترمب أمر مخزٍ لرئيس اعتاد لسنوات استخدام «تويتر» ذاته في الهجوم على من وصفهم بـ«الكارهين والخاسرين».

ووضعت مواقع لوسائل التواصل الاجتماعي علامات على العديد من منشورات ترمب في الأيام الأخيرة، بعدما تعهدت بوقف المعلومات المضللة عن الانتخابات ومزاعم الفوز السابقة لأوانها.

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