بيلوسي تعبر عن ثقتها بحصول بايدن على تفويض كبير

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عن ثقتها اليوم الجمعة في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سوف يخرج من الانتخابات فائزا.

وقالت بيلوسي في إشارة إلى بايدن باعتباره «رئيسا منتخبا» إن «بايدن لديه تفويض قوي للقيادة، وسوف يكون لديه مجلس نواب ديمقراطي قوي يقف خلفه».

ورفضت المخاوف بشأن سباق متقارب للبيت الأبيض، وكذلك النتائج التي تظهر تقلص أغلبيتها في مجلس النواب، مع زيادة عدد مقاعد الجمهوريين، ما يجعل من الأصعب ربما تمرير تشريع بالمجلس.

وبشأن المفاوضات المتوقفة بشأن مشروع قانون لتقديم مساعدات للتخفيف من آثار جائحة كورونا إننا «نريد من الجمهوريين العودة إلى الطاولة»، لكنها لم تظهر أي مؤشر على أنها مستعدة لحل وسط بشأن مسائل تتسبب في تعليق حزمة المساعدات حتى الآن.

وذكرت شبكة «سي إن إن» التليفزيونية الأميركية أن بيلوسي ستسعى لرئاسة المجلس لمدة عامين آخرين، وهو المنصب الأكبر في الكونغرس والثاني في الترتيب بعد الرئاسة.



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