ولايات أميركية تحذّر من ضغوط لإعلان هوية الفائز قبل انتهاء الفرز

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حذّرت سلطات إنفاذ القانون، في عدد من الولايات الأميركية، من ضغوط لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، بعد تقارير تفيد بأنّ الرئيس دونالد ترامب قد يعمد إلى إعلان فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

وقالت المدعية العامة في ولاية ميشيغان، دانا نيسل، للصحافيين، إنّ «الولايات لا تصادق على الانتخابات ليلة الانتخابات»، وتابعت: «لن نسمح لأيّ من كان بسرقة هذه الانتخابات».

وفي إحاطة نظّمتها هيئة «فوتر بروتكشن بروجكت» (مشروع حماية الناخب)، قال المدّعي العام في كارولاينا الشمالية، جوش ستاين: «لدينا خبرة بتولّي انتخابات متقاربة النتائج»، مضيفاً «قد نعرف من الفائز ليل الثلاثاء.. وقد لا نعرف».

وقال ستاين إنه، في حال أعلن ترامب فوزه بشكل سابق لأوانه «سيكون الأمر مؤسفاً، لكنّ هذا الإعلان سيكون حقّاً غير ذي صلة».

وأفاد موقع الأخبار السياسية «أكسيوس» أنّ ترامب أبلغ مقرّبيه بأنه سيعلن فوزه، إذا تبين أنه متقدّم في الأصوات.

لكنّ مسؤولين في ولايات عدّة، على غرار ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وهي الولايات المأرجحة التي تكون حاسمة، ولا يمكن التكهّن بنتائجها، قالوا إن فرز الأعداد الكبيرة من البطاقات الانتخابية المرسلة بالبريد، قد يستغرق على الأقل يوماً إضافياً واحداً، وربّما ثلاثة أيام.

وقال المدّعي العام في ويسكونسن، جوش كول، إنّه نظراً لتعذّر بدء فرز البطاقات الانتخابية المرسلة بواسطة البريد، قد لا تصدر النتائج قبل الغد.

ووصف ترامب ما أورده موقع «أكسيوس» بأنه «كاذب»، لكنّه أضاف: «لا أعتقد أنّ من الإنصاف أن نضطر للانتظار فترة طويلة بعد الانتخابات»، مؤكّداً أنّ الجمهوريين سيوفدون محامين، للتصدّي لأيّ تأخر في النتائج. ويعتقد الجمهوريون أن معظم البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد، تصبّ في مصلحة المرشّح الديمقراطي جو بايدن، وقد قال ترامب، مراراً، إنّ الأصوات المتأخّرة التي لا تفرز يوم الانتخابات ستكون محلّ شبهة وربّما مزوّرة. لكنه لم يقدّم أي دليل يدعم ما قاله.

ووصف غرانت وودز، المدّعي العام السابق في أريزونا وعضو المجلس الاستشاري لـ«فوتر بروتكشن بروجكت»، الادّعاء المتواصل بإمكان حصول تزوير في الانتخابات بأنه «خرافة».

وقال وودز: «لقد أصبح هذا الأمر النسخة الجمهورية من بيغ فوت، المخلوق الخرافي الذي سمع عنه كثر لكن لم يثبت وجوده أحد». وتابع: «الناخبون سيحسمون هذا الأمر، وليس السياسيين. لن يسرق هذه الانتخابات أحد».

المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسل:

«لن نسمح، لأيٍّ من كان، بسرقة هذه الانتخابات».

فرز البطاقات الانتخابية، المرسلة بالبريد، قد يستغرق يوماً إضافياً أو أكثر.

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