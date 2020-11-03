بيلوسي: تعيين قاضية المحكمة العليا إيمي كوني "غير شرعي"

المصدر: واشنطن - د ب أ

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، قاضية المحكمة العليا التي تم المصادقة على تعيينها حديثا إيمي كوني باريت خلال مؤتمر صحافي يوم الانتخابات اليوم الثلاثاء، ووصفت تعيينها بأنه "غير شرعي".

وقالت بيلوسي: "الرئيس يصادق على قاضية غير شرعية في المحكمة العليا قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات، بعد أن أدلى 60 مليون أميركي بأصواتهم، وستقوم بإلغاء قانون الرعاية الصحية"، في إشارة إلى قانون الرعاية الصحية الذي كان يمثل قضية مهمة في الحملة الانتخابية.

ورشح ترامب القاضية المحافظة باريت لتحل محل القاضية الليبرالية روث بادر جينسبيرج، التي توفيت في الشهر السابق للانتخابات.

ودعا الديمقراطيون في الكونغرس إلى بقاء مقعد المحكمة العليا شاغرا لما بعد الانتخابات حتى يكون للشعب الأميركي رأي في اختيار بديل جينسبيرج، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ كانت لديهم أصوات تكفي للمصادقة على تعيين باريت بسرعة.

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