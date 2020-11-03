رئيس «الصحة العالمية» في الحجر بعد مخالطته مصاباً بـ «كورونا»

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلن رئيس منظّمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّه وضع نفسه في الحجر الصحّي بعد مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنّه أوضح أنّه لا يشعر بأيّ أعراض.

وقال غيبريسوس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا بخير ولم تظهر عليّ أيّ أعراض. لكن سأعزل نفسي خلال الأيّام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظّمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل».

وأضاف: «من المهم جدّاً أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحية. فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال (كوفيد-19)، ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحية».

وكان تيدروس في الخطوط الأماميّة في إطار المبادرات التي أطلقتها المنظّمة الصحية التابعة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الوباء، ودافع بقوة عن العمل الذي أنجزته المنظّمة المتهمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الكفاءة في إدارة الوباء.

وأكد غيبريسوس، البالغ من العمر 55 عاماً، مراراً، أن لكل شخص دوراً في وقف انتشار الفيروس.

وتحضّ منظمة الصحة العالمية جميع الأفراد على الاهتمام بغسل اليدين ووضع كمامات والحرص على التباعد الجسدي، كما تدعو السلطات إلى العمل على اكتشاف حالات الإصابة وعزلها وإخضاعها لفحوص ومعالجتها، ثم تتبع مخالطيها ووضعهم في الحجر الصحي. وهو ما طبقه على نفسه، حيث دخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بالمرض.

تيدروس أدهانوم غيبريسوس:

• «سأعزل نفسي تماشياً مع بروتوكولات المنظّمة، وسأعمل من المنزل».

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