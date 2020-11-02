1.63 مليون إصابة بـ «كورونا» في روسيا منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للمرة الأولى، لتتخطى مستوى 18.6 ألف إصابة، في أعلى حصيلة منذ منذ بداية الجائحة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في روسيا مليوناً و636 ألفاً و781 إصابة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، في تقريره اليومي، أنه تم تسجيل 18 ألفاً و665 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ18 ألفاً و140 أول من أمس، وتوزعت الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت 5261 إصابة جديدة، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 24.9% من المرضى الجدد.

وسجلت روسيا 245 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ334 وفاة، أول من أمس، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 28 ألفاً و235، مع تماثل 10 آلاف و259 مريضاً للشفاء، أمس، ليصل عدد المتعافين إلى مليون و225 ألفاً و673 شخصاً.

وأجرت روسيا أكثر من 61 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ«كورونا» (587 ألفاً منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولايزال أكثر من 389.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

في السياق ذاته، أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن المستشفيات الاحتياطية ستواصل العمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في العاصمة أظهرت فعاليتها، وأعطت الأمل في ألا يتفاقم الوضع.

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مليون فحص مختبري أجرتها روسيا لتشخيص الإصابات بالفيروس.

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