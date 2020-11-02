أوروبا تشدد تدابير مكافحة «كورونا».. وإجراءات الإغلاق بإنجلترا قد تطول

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت بريطانيا أن إجراءات الإغلاق في إنجلترا قد تمتد إلى ما بعد الثاني من ديسمبر المقبل، بينما واصلت دول أوروبية أخرى اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 46 مليوناً و15 ألف حالة.

وذكرت الجامعة أن عدد المتعافين تجاوز 30.7 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات مليوناً و194 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب إفريقيا وإيطاليا وإيران وألمانيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وبعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أول من أمس، فرض الحجر من جديد اعتباراً من الخميس المقبل وحتى الثاني من ديسمبر، للحد من الانتشار الواسع للفيروس في إنجلترا، وإغلاق الشركات والحانات والمطاعم غير الأساسية وإبقاء المدارس مفتوحة، قال وزير الدولة البريطاني مايكل غوف، أمس، إن الحكومة تأمل أن يكون معدل انتشار الفيروس قد انخفض بشكل كبير بحلول الثاني من ديسمبر، لكنه أقر بأن إجراءات احتواء الوباء يمكن أن تطول.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 46 ألفاً و555 شخصاً في المملكة المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا، والتي تسجل آلاف الإصابات الجديدة يومياً، وتجاوزت المليون إصابة إجمالاً، أول من أمس.

وفي النمسا، أعلنت السلطات فرض حظر التجول ليلاً، وإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم، ما عدا خدمات التوصيل إلى المنازل، مع وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى يقترب من حدود الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفيات في البلاد.

ومع وصول حالات الإصابة اليومية إلى رقم قياسي، وتسجيل 5627 حالة، خلال 24 ساعة، وهو ما يقترب من مستوى 6000 حالة الذي تقول الحكومة إن المستشفيات لا تستطيع استيعابه، اضطرت الحكومة التي يقودها المحافظون للتحرك.

وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، في مؤتمر صحافي، أول من أمس: «لم نتخذ هذا القرار عبثاً، لكنه ضرور، وستطبق القيود التي تشمل حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً حتى نهاية نوفمبر الجاري».

وفي البرتغال، أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، فرض إغلاق جزئي اعتباراً من بعد غد، يشمل 70% من السكان.

وقال كوستا، بعد محادثات أزمة في لشبونة استمرت ثماني ساعات: «نحو 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 10.3 ملايين نسمة عليهم واجب مدني بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان ابتداء من يوم الأربعاء، فيما ستبقى المدارس مفتوحة».

وتنطبق القيود الجديدة في 121 بلدية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بورتو والعاصمة لشبونة، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة 240 حالة لكل 100 ألف شخص في غضون 14 يوماً.

وأضاف كوستا أن القواعد الجديدة ليست حظراً صارماً على الخروج، حيث سيسمح للناس بمغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل أو إلى الطبيب أو لرعاية أفراد الأسرة الذين يحتاجون لذلك، كما سيتم السماح بالمشي مسافات قصيرة، وكذلك ارتياد المطاعم، ولكن يجب إغلاقها في وقت مبكر، وخدمة عدد أقل من العملاء.

وبموجب هذه التدابير، تم إصدار توصيه للمواطنين بالعمل من المنزل كلما أمكن ذلك. وسيتم حظر الأسواق الخارجية الأسبوعية وأسواق المناسبات الأخرى.

وشدد كوستا على أن الإجراءات ضرورية لتجنب انهيار نظام الرعاية الصحية، لكنه قال إن عمل اقتصاد البلاد يجب أيضاً أن يستمر.

وفي إيطاليا، ذكرت وسائل إعلام، أمس، أن الحكومة تعتزم تشديد الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد إصابات «كورونا» بصورة سريعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، يعتزم أن يدلي ببيان أمام البرلمان في روما، اليوم، ثم سيصدر مرسوماً بشأن القيود الجديدة.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن من المخطط بدء عمليات إغلاق إقليمية في النقاط الساخنة من حيث انتشار فيروس كورونا، مثل لومبارديا، وفي المدن الكبرى مثل نابولي وجنوة، كما يمكن أن يتم تقييد السفر بين الأقاليم بصورة كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

وسجلت إيطاليا التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة، 31 ألفاً و758 حالة إصابة جديدة، ونحو 300 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

حظر تجول ليلي في النمسا.. والبرتغال تفرض الإغلاق على 70% من السكان.

إيطاليا تبحث بدء عمليات إغلاق إقليمية وتقييد السفر لوقف تفشي «الفيروس».

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