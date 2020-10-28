متهم بـ"الإرهاب" يقتل حارس سجن في المغرب

المصدر: الرباط - أ ف ب

لقي حارس سجن مغربي مصرعه، بعدما احتجزه متهم بـ"الانتماء إلى خلية إرهابية" فككت مؤخرا، وضربه بأداة حديدية، بحسب ما أفادت النيابة العامة المغربية، معلنة فتح تحقيق في الحادث.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بيان: "قام أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 (ضواحي العاصمة) باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرضه للضرب والجرح بأداة حديدية".

وتدخلت فرقة التدخل السريع إثر ذلك لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، بحسب ما أضاف البيان.

وأشار الوكيل العام إلى "إصابة ثلاثة موظفين آخرين بجروح خلال عملية تخليص الموظف من المعتقل"، معلنا فتح بحث دقيق في الحادث.

وأوضح البيان أن المتهم بقتل موظف السجن هو أحد الذين اعتقلوا إثر تفكيك خلية من خمسة أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" في 10 سبتمبر الماضي.

وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية حينها أن هذه الخلية "كانت تخطط لاستهداف "شخصيات عامة ومسؤولين عسكريين ومقرات لأجهزة الأمن"، مشيرة إلى حجز أحزمة متفجرة وثلاثة كيلوغرامات من نيترات الأمونيوم ومعدات إلكترونية في مداهمات لمنازل وشركات للمشتبه بهم.

وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية، حسب آخر حصيلة رسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news