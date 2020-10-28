العالم يسجل 516 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

المصدر: باريس - أ ف ب

سُجلت أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، أمس الثلاثاء، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى معطيات السلطات الصحية.

وأحصيت إجمالاً 516 ألفا و898 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 7723 وفاة. ويُفسّر ارتفاع عدد الإصابات جزئيا بزيادة الفحوصات في دول عدّة للكشف عن المصابين.

وسُجلت أكثر من نصف الإصابات الجديدة في الدول العشر الأكثر تضرراً: "الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك".

وعادت أوروبا مرة أخرى لتصبح المركز الجديد للوباء الذي ينتشر بسرعة في القارة.

وخلال الأيام السبعة الماضية، تم تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة يومية جديدة في المتوسط، بزيادة 44 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وتواجه الولايات المتحدة أيضاً حالياً ارتفاعاً كبيرا في عدد الحالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news