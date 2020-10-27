357 إصابة جديدة بـ «كورونا» في السعودية

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 345 ألفاً و232 حالة، وأعلنت تسجيل 17 حالة وفيات ليصل الإجمالي إلى 5313 وفاة، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 361 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 331 ألفاً و691 حالة.

ونفى مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، رفع الوزارة طلباً لمنع التجول، مشيراً إلى أن المستويات الموجودة حالياً في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة، ولا يُتوقع في القريب الوصول إلى مثل هذه الإجراءات، وحث الجميع على ضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن العالم لايزال يسجل ارتفاعاً في أعداد الحالات المسجلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بل ويعد تسجيل الحالات في العالم أخيراً بمستواه الأعلى، في حين يلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن وجه الاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هو وجود لقاح للإنفلونزا، حاثاً الجميع على أخذ التطعيمات الخاصة بها، والمحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة.

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