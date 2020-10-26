ترامب يؤكد أنه لم يستسلم في المعركة ضد "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه لم يستسلم في المعركة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تصريحات ملتبسة لأحد المقربين منه أعطت انطباعاً معاكساً.

وخلال زيارة لولاية بنسلفانيا سأل صحافي ترامب عن الأسباب التي دفعته الى "التخلي عن مكافحة الجائحة"، فأجاب: "لم أتخل عن ذلك. بدأنا نطوي الصفحة بالتأكيد".

وكان كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، قد قال لقناة "سي إن إن"، أمس: "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات".

واستند جو بايدن خصم ترامب الديموقراطي إلى هذه التصريحات لاتهام الإدارة الجمهورية بالاستسلام أمام الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وكتب بايدن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يكن ذلك خطأ من ميدوز، كان إقراراً صريحاً بما كانت عليه استراتيجية الرئيس ترامب بكل وضوح منذ بداية الأزمة: رفع راية الهزيمة البيضاء على أمل اختفاء الفيروس بكل بساطة في حال تم تجاهله".

ورد ترامب على خصمه قائلاً إن "بايدن رفع الراية البيضاء طوال حياته"، مضيفاً: "يبقى قابعاً تحت الأرض. إنه مرشح يثير الشفقة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news