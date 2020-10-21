إصابة مدير الأمن اللبناني بـ «كورونا» أثناء زيارته واشنطن

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان إصابة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أثناء زيارة رسمية إلى واشنطن.

وقالت المديرية إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس «كورونا»، الذي خضع له اللواء إبراهيم، قبيل مغادرته واشنطن متوجهاً إلى باريس، جاءت إيجابية.

وأضافت أنه سيتعين على اللواء إبراهيم تأجيل عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته، التي كان من المقرر أن يعقدها في العاصمة الفرنسية.

وكشف مصدر في الحكومة اللبنانية أن المدير العام للأمن اللبناني أجرى محادثات، الأسبوع الماضي، في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمنيين الأميركيين، ناقش خلالها الوضعين السياسي والاقتصادي المتدهورين في لبنان.

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