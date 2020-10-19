الأحمدي.. أول إمرأة تعين مساعداً لرئيس مجلس الشورى في السعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أمراً ينص على تعيين حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وقد سجل تعيينها في هذا المنصب الرفيع سابقة بتاريخ المملكة.

ولدت الدكتورة حنان الأحمدي بمنطقة مكة المكرمة، وأتمت تعليمها ما بعد الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم الإدارية من قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود عام 1986، كما حصلت على الماجستير في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة والطب الاستوائي من جامعة تولين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989، كما حصلت أيضاً على الدكتوراه في الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة بجامعة بتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، وحصلت على العديد من جوائز التفوق العلمي من الملحق الثقافي السعودي خلال فترة دراستها للماجستير والدكتوراه.

ولدى السعودية الدكتورة حنان الأحمدي مسيرة حافلة بالإنجازات، فقد شغلت عدة مناصب خلال مسيرتها المهنية داخل عدد من القطاعات المهمة بالمملكة، فشغلت منصب منسقة الإدارة الصحية بالفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008.

كما شغلت منصب منسقة البرامج العليا بالفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من 2008 وحتى 2009، وفي الفترة من 2009-2012. كما شغلت منصب مدير عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، وشهد العام 2012 تعيينها عضواً بمجلس الشورى.

وتمتلك الدكتورة حنان الأحمدي عدداً من الأبحاث في مجال الإدارة الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي عدد من الدوريات والمجلات العلمية داخل المملكة وخارجها، وشاركت في عدد من الحلقات التطبيقية والبرامج التدريبية والدورات داخل وخارج المملكة.

والتحقت الدكتورة حنان الأحمدي بعضوية عدد من المجالس واللجان منها:

– عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

– عضو مؤسس لمنتدى الغد عام 2009.

– عضو مؤسس للجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر.

– عضو هيئة تحرير دورية الإدارة العامة في الفترة من 2009-2012.

– عضو اللجنة العلمية لجائزة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة منذ 2011 وحتى الآن.

– عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الثقافة والإعلام 2012.

– عضو مجلس الأمناء في منتدى الرياض الاقتصادي 2013.

وتلعب الدكتورة حنان دوراً مهماً من خلال المناصب التي تقلدتها، كما تمثل نموذجاً فعالا للعنصر النسائي داخل مجلس الشورى، الأمر الذي جعلها تأتي في المركز الثامن على رأس قائمة أقوى 30 امرأة وأكثرهن تأثيراً في المجتمع السعودي، وفقاً للتقرير الذي أصدرته أريبيان بيزنس عام 2014، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

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