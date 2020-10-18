أكثر من 200 ألف وفاة بسبب كورونا في أوروبا

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

لقي أكثر من 200 ألف شخص حتفهم حتى الآن في دول الاتحاد الأوروبي وشركائه الأكثر أهمية، وفقا للسلطات الأوروبية المعنية بمكافحة الأمراض.

أظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأحد، تسجيل ما يقرب من 8ر4 مليون إصابة بفيروس كورونا و200 ألف و587 حالة وفاة.

ووقعت معظم الوفيات في بريطانيا (أكثر من 43 ألفاً)، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وتغطي الإحصاءات المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين وبريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي. ولا تشمل سويسرا.

وتشمل منظمة الصحة العالمية في إحصاءاتها لمنطقة "أوروبا" الخاصة بها نحو 53 دولة، وبلغت الأعداد الأوسع نطاقا لهذه المنطقة 7.8 مليون حالة إصابة و255 ألف حالة وفاة.

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