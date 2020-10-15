ألمانيا تقر حزمة من الإجراءات الصارمة بمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أقرت ألمانيا حزمة من الإجراءات الصارمة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بعد اجتماع مطول بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات امتد حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وفرضت ألمانيا، ضمن إجراءاتها لمواجهة الفيروس، ارتداء الكمامة في المراكز التجارية والأسواق والأماكن العامة ومنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص إضافة إلى إغلاق المطاعم بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.

على صعيد متصل سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إصابة أكثر من 6600 شخص بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ألمانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news