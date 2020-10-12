روسيا «تهدي» السودان سفينة حربية

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

تسلّمت قوات البحرية السودانية سفينة حربية «هدية» من روسيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أمس. وقالت «سونا»: «تسلمت قيادة القوات البحرية السودانية، أول من أمس، بقاعدة بورتسودان البحرية (فلمنغو)، سفينة التدريب الحربية المهداة من جمهورية روسيا الاتحادية».

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي «في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو».

ولدى السودان ساحل مطل على البحر الأحمر يمتد على مسافة تبلغ أكثر من 700 كلم.

ونقلت «سونا» عن ممثل القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مهندس حاج أحمد يوسف، أن «السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خصوصاً في مجال التدريب».

وعلى مدى عقود، كانت روسيا المصدر الرئيس للأسلحة التي يحصل عليها الجيش السوداني في وقت كانت الخرطوم مدرجة على قائمة واشنطن للدول الراعية «للإرهاب» منذ عام 1993، بتهمة أن لدى السودان علاقات مع جماعات متطرفة، على رأسها تنظيم القاعدة.

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