ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: برلين - وام

أعلن معهد روبرت كورت الألماني تسجيل أكثر من أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم تسجله ألمانيا منذ أبريل الماضي.

وسجلت بعض المدن مثل العاصمة برلين ومدينة فوبرتال أعلى نسبة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

من جانبه حذر يينس شبان وزير الصحة الألماني، من التراخي في التعامل مع إجراءات الوقاية، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة.

وكانت بعض الولايات فرضت ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وحتى في داخل المكاتب الحكومية، مع فرض غرامات على المخالفين.

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