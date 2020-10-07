كونا: أمير الكويت يزكي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت وكالة الأنباء الكوتيتة "كونا"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن : أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يزكي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد.

من جانبه صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أن أسرة آل صباح الكرام، قد باركت تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت، وذلك كما ذكرت "كونا".

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