الأطباء: صحة ترمب تتحسن ويعالج بأدوية من "الستيرويدات" لمحاربة كورونا
قال الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الحالة الصحية لترامب تتحسن أثناء خضوعه للعلاج من كوفيد-19 بالمركز الطبي العسكري في والتر ريد بالقرب من واشنطن.
ويمكن أن يعود ترامب (74 عاما) الذي نقل للمركز الطبي يوم الجمعة إلى البيت الأبيض بحلول يوم الإثنين حيث يواصل الأطباء إكمال الفترة العلاجية المحددة بخمسة أيام باستخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات.
وقال طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي للصحفيين إن ترامب احتاج لأكسجين إضافي يومي الخميس والجمعة كما تطلب الأمر إعطاؤه عقار ديكساميثازون. وجاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من التقارير المتضاربة من البيت الأبيض التي أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.
وأمضى ترامب معظم شهور العام الحالي وهو يهون من خطر وباء كوفيد-19 الذي أصاب نحو 7.4 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 209 آلاف وألحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد خسر بسببها ملايين الأمريكيين عملهم.
وقلب مرض ترامب حملته الانتخابية رأسا على عقب في غمرة مسعاه لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي قبل شهر من موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، كما هز أيضا أسواق المال.
وأصيب عدد من الدائرةالضيقة المحيطة بالرئيس بالمرض ومن بينهم ثلاثة جمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس نشر اليوم الأحد أن بايدن يتقدم بعشر نقاط على ترامب على مستوى البلاد وهو ما يزيد قليلا عما كان عليه الأمر خلال الشهرين الماضيين.
وقال نحو 65 في المئة من الأمريكيين إن ترامب ما كان ليصاب بالمرض على الأرجح لو أخذ الفيروس على محمل الجد وهو رأي أيده نصف الجمهوريين المسجلين الذين استطلعت آراؤهم. وقال 55 في المئة إنهم لا يعتقدون أن ترامب كان يقول الحقيقة عن الفيروس.
* العلاج بعقار ديكساميثازون
قال الأطباء إن الرئيس لم يعاني من الحمى منذ يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع درجة حرارته صباح الجمعة وأن وظائف الكبد والكلى تعمل بشكل طبيعي بعد تعاطيه الجرعة الثانية من عقار ريمديسيفير.
وقال الطبيب بريان جاريبالدي إن ترامب تناول عقار ديكساميثازون بسبب "انخفاض معدلات الأكسجين لفترة قصيرة".
وعقار ديكساميثازون من عائلة الستيرويدات ويستخدم لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19.
وأضاف جاريبالدي "تلقى (ترامب) أول جرعة من العقار أمس ونعتزم الاستمرار في ذلك في الوقت الراهن".
وتشير الدراسات العلمية إلى أن عقار ديكساميثازون يُستخدم لتحسين فرص نجاة المرضى الذين يعانون من أعراض حادة لمرض كوفيد-19 والذين يحتاجون لمزيد من الأكسجين. لكن لا يجب إعطاؤه للمرضى الذين يعانون من أعراض طفيفة لأنه يحد من قدرة الجسم الطبيعية على محاربة الفيروس.
وردا على سؤال عما أظهرته الفحوص عن حالة الرئتين لدى الرئيس ترامب قال كونلي "هناك بعض النتائج المتوقعة لكن لايوجد شيء يدعو لقلق طبي كبير".
وقال أطباء ترامب إنه يُعالج أيضا بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.
وقال جاريبالدي "اليوم هو يشعر بأنه على مايرام. هو يتحرك وليس طريح الفراش. خطتنا لليوم هي أن يتناول الطعام والشراب ويترك سريره ويتحرك بقدر المستطاع".
وأضاف "إذا استمر في الشعور بالتحسن وأنه على مايرام مثلما كان عليه الحال اليوم يحدونا الأمل أن يكون بإمكاننا التخطيط لخروجه بحلول الغد إلى البيت الأبيض حيث يستطيع مواصلة فترته العلاجية المقررة".
كان ترامب قد تحدث للأمريكيين من غرفته بالمستشفى قائلا إن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي" في علاجه من فيروس كورونا.
وقال ترامب الذي بدا منهكا وهو يتحدث في مقطع فيديو من أربع دقائق على حسابه بموقع تويتر أمس السبت إنه يشعر "بتحسن كبير".
وأضاف الرئيس الأمريكي، وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة بدون رابطة عنق بمركز والتر ريد الطبي العسكري، "خلال الأيام القليلة المقبلة اعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".
وكتب ترامب تغريدة اليوم الأحد شكر فيها أنصاره ومؤيديه.
وتسببت تقييمات متناقضة من مسؤولين بالإدارة الأمريكية في إعطاء صورة غير واضحة عن الوضع الصحي للرئيس منذ اكتشاف إصابته بالفيروس مساء الخميس.
وعلق كونلي على هذه التقييمات المتضاربة اليوم الأحد.
وقال كونلي للصحفيين اليوم "كنت أحاول أن أعكس النهج المتفائل للفريق (الطبي) والرئيس عن تطور حالته الصحية... لم أكن أريد إعطاء أي معلومات قد تحرف مسار الوضع الصحي إلى اتجاه آخر. ومن أجل القيام بذلك بدا الأمر وكأننا نحاول إخفاء شيء وهو أمر ليس حقيقيا بالضرورة".
* استمرار الحملة الانتخابية
مع وجود ترامب في المستشفى أعلنت حملته عن مشاركة نائب الرئيس مايك بنس وأكبر أبناء ترامب، وهما دونالد جونيور وإريك، في أنشطة الدعاية الانتخابية بدءا من يوم الاثنين.
ويواجه بنس المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في مناظرة يوم الأربعاء.
وتحدث المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تجنب إلى حد كبير انتقاد ترامب خلال جولة انتخابية في ميشيجان يوم الجمعة، بلهجة أشد حدة أمس السبت حتى رغم تعبيره عن تمنياته للرئيس بالشفاء.
ووصف بايدن تعامل ترامب مع الجائحة بأنه مناف للمنطق.
كما استغل نائب الرئيس السابق إصابة ترامب بالفيروس لتعزيز دعواته للأمريكيين بوضع الكمامات وهي ممارسة شكك ترامب في جدواها.
ويمكن أن يعود ترامب (74 عاما) الذي نقل للمركز الطبي يوم الجمعة إلى البيت الأبيض بحلول يوم الإثنين حيث يواصل الأطباء إكمال الفترة العلاجية المحددة بخمسة أيام باستخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات.
وقال طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي للصحفيين إن ترامب احتاج لأكسجين إضافي يومي الخميس والجمعة كما تطلب الأمر إعطاؤه عقار ديكساميثازون. وجاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من التقارير المتضاربة من البيت الأبيض التي أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.
وأمضى ترامب معظم شهور العام الحالي وهو يهون من خطر وباء كوفيد-19 الذي أصاب نحو 7.4 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 209 آلاف وألحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد خسر بسببها ملايين الأمريكيين عملهم.
وقلب مرض ترامب حملته الانتخابية رأسا على عقب في غمرة مسعاه لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي قبل شهر من موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، كما هز أيضا أسواق المال.
وأصيب عدد من الدائرةالضيقة المحيطة بالرئيس بالمرض ومن بينهم ثلاثة جمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس نشر اليوم الأحد أن بايدن يتقدم بعشر نقاط على ترامب على مستوى البلاد وهو ما يزيد قليلا عما كان عليه الأمر خلال الشهرين الماضيين.
وقال نحو 65 في المئة من الأمريكيين إن ترامب ما كان ليصاب بالمرض على الأرجح لو أخذ الفيروس على محمل الجد وهو رأي أيده نصف الجمهوريين المسجلين الذين استطلعت آراؤهم. وقال 55 في المئة إنهم لا يعتقدون أن ترامب كان يقول الحقيقة عن الفيروس.
* العلاج بعقار ديكساميثازون
قال الأطباء إن الرئيس لم يعاني من الحمى منذ يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع درجة حرارته صباح الجمعة وأن وظائف الكبد والكلى تعمل بشكل طبيعي بعد تعاطيه الجرعة الثانية من عقار ريمديسيفير.
وقال الطبيب بريان جاريبالدي إن ترامب تناول عقار ديكساميثازون بسبب "انخفاض معدلات الأكسجين لفترة قصيرة".
وعقار ديكساميثازون من عائلة الستيرويدات ويستخدم لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19.
وأضاف جاريبالدي "تلقى (ترامب) أول جرعة من العقار أمس ونعتزم الاستمرار في ذلك في الوقت الراهن".
وتشير الدراسات العلمية إلى أن عقار ديكساميثازون يُستخدم لتحسين فرص نجاة المرضى الذين يعانون من أعراض حادة لمرض كوفيد-19 والذين يحتاجون لمزيد من الأكسجين. لكن لا يجب إعطاؤه للمرضى الذين يعانون من أعراض طفيفة لأنه يحد من قدرة الجسم الطبيعية على محاربة الفيروس.
وردا على سؤال عما أظهرته الفحوص عن حالة الرئتين لدى الرئيس ترامب قال كونلي "هناك بعض النتائج المتوقعة لكن لايوجد شيء يدعو لقلق طبي كبير".
وقال أطباء ترامب إنه يُعالج أيضا بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.
وقال جاريبالدي "اليوم هو يشعر بأنه على مايرام. هو يتحرك وليس طريح الفراش. خطتنا لليوم هي أن يتناول الطعام والشراب ويترك سريره ويتحرك بقدر المستطاع".
وأضاف "إذا استمر في الشعور بالتحسن وأنه على مايرام مثلما كان عليه الحال اليوم يحدونا الأمل أن يكون بإمكاننا التخطيط لخروجه بحلول الغد إلى البيت الأبيض حيث يستطيع مواصلة فترته العلاجية المقررة".
كان ترامب قد تحدث للأمريكيين من غرفته بالمستشفى قائلا إن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي" في علاجه من فيروس كورونا.
وقال ترامب الذي بدا منهكا وهو يتحدث في مقطع فيديو من أربع دقائق على حسابه بموقع تويتر أمس السبت إنه يشعر "بتحسن كبير".
وأضاف الرئيس الأمريكي، وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة بدون رابطة عنق بمركز والتر ريد الطبي العسكري، "خلال الأيام القليلة المقبلة اعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".
وكتب ترامب تغريدة اليوم الأحد شكر فيها أنصاره ومؤيديه.
وتسببت تقييمات متناقضة من مسؤولين بالإدارة الأمريكية في إعطاء صورة غير واضحة عن الوضع الصحي للرئيس منذ اكتشاف إصابته بالفيروس مساء الخميس.
وعلق كونلي على هذه التقييمات المتضاربة اليوم الأحد.
وقال كونلي للصحفيين اليوم "كنت أحاول أن أعكس النهج المتفائل للفريق (الطبي) والرئيس عن تطور حالته الصحية... لم أكن أريد إعطاء أي معلومات قد تحرف مسار الوضع الصحي إلى اتجاه آخر. ومن أجل القيام بذلك بدا الأمر وكأننا نحاول إخفاء شيء وهو أمر ليس حقيقيا بالضرورة".
* استمرار الحملة الانتخابية
مع وجود ترامب في المستشفى أعلنت حملته عن مشاركة نائب الرئيس مايك بنس وأكبر أبناء ترامب، وهما دونالد جونيور وإريك، في أنشطة الدعاية الانتخابية بدءا من يوم الاثنين.
ويواجه بنس المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في مناظرة يوم الأربعاء.
وتحدث المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تجنب إلى حد كبير انتقاد ترامب خلال جولة انتخابية في ميشيجان يوم الجمعة، بلهجة أشد حدة أمس السبت حتى رغم تعبيره عن تمنياته للرئيس بالشفاء.
ووصف بايدن تعامل ترامب مع الجائحة بأنه مناف للمنطق.
كما استغل نائب الرئيس السابق إصابة ترامب بالفيروس لتعزيز دعواته للأمريكيين بوضع الكمامات وهي ممارسة شكك ترامب في جدواها.
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