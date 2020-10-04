محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء إلى أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

المصدر: الكويت ■وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

نائب رئيس الدولة: - «الإمارات للكويت.. والكويت للإمارات».

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدق تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تقديم واجب العزاء وفد كبير، ضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي عبدالحميد محمد سعيد، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، والقائم بأعمال سفارة الدولة لدى دولة الكويت الدكتور مصلح عايض الأحبابي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل والوفد المرافق إلى دولة الكويت في وقت سابق من قبل ظهر أمس، حيث كان في استقبال سموه على أرض المطار الأميري صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تقبل صاحب السمو أمير دولة الكويت وكبار عائلة آل الصباح الكرام تعازي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافق، في قاعة الاستقبال الأميرية في المطار.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق دولة الكويت، عقب تقديم واجب العزاء مباشرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد أن الإمارات للكويت والكويت للإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.. استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله.. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات.. وأكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة.. الإمارات للكويت والكويت للإمارات».

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