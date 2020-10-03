طبيب ترامب يتحدث عن وضعه الصحي بعد نقله للمستشفى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الطبيب المعالج للرئيس الأميركي، في بيان اليوم، أن دونالد ترامب لا يحتاج إلى تزويده بالأكسجين ولا يستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي في مركز علاجه الحالي داخل المستشفى العسكري.

وقال الطبيب إنه بعد التشاور مع الاختصاصيين "اخترنا أن يبدأ في تناول عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا"، حسب البيان.

وقد سبق أن أعلن الرئيس الأميركي عن عقار ريمديسيفر عندما قال في مايو الماضي إن إدارة الدواء والغذاء الأميركية أجازت لشركة "غيلياد ساينسيز" أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

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