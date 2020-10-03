خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية للرئيس الأميركي للاطمئنان على صحته إثر إصابته بـ"كورونا"

المصدر: الرياض - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.

وقال خادم الحرمين الشريفين "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه " .

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