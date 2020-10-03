البيت الأبيض يصدر تصريحات بشأن مشاركة ترامب في الانتخابات

المصدر: واشنطن - وكالات

نقلت وكالة «رويترز» عن متحدثة في البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس «يريد التحدث إلى الشعب الأميركي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا»



من جهته قال طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب «مرهق» لكن «معنوياته جيدة».

وأضاف أن ترامب يعالج من إصابته بمرض «كوفيد_19» بأجسام مضادة تُعتبر نتيجتها واعدة.

ترامب يعالج بأجسام مضادة صناعية تُعتبر نتيجتها واعدة

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