روسيا تسجل 9500 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 23 مايو (أيار)، مما رفع العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و194643 حالة.

وقال مسؤولون إن موسكو، التي كانت بؤرة تفشي المرض في وقت سابق من العام، سجلت 2704 حالات جديدة.

وذكرت السلطات أن 186 شخصا توفوا جراء الفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21077، كما أوردت وكالة «رويترز».

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