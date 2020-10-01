الإمارات وأميركا وإسرائيل تصدر بيانا ثلاثيا حول تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة

المصدر: ​أبوظبي - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و دولة إسرائيل أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا و تكاملا و ازدهارا.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار و الإزدهار.

و فيما يلي نص البيان / تقر دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة و تتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة و فعالية الطاقة و النفط و موارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه .. وستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.. و سنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة.

و من أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد تلتزم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و إسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الإجتماعات متعددة الأطراف وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة /.

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