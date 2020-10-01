الملكة إليزابيث: ذكرى الشيخ صباح الأحمد ستبقى خالدة

المصدر: الكويت - كونا

تلقّى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، رسالة تعزية من ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشارت الملكة إليزابيث الثانية إلى أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، قد كرّس حياته لدولة الكويت، وتحديداً في علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء، وستبقى ذكراه خالدة لدى كل من يعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي والسعي لإيجاد التفاهم بين الأمم وخدمة القضايا الإنسانية.

وبعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسالة، لملكة بريطانيا، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news