الأردن يسجل أعلى عدد يومي لإصابات «كورونا» منذ بداية الجائحة

المصدر: عمان - رويترز

سجل الأردن 1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في أعلى عدد يومي يرصده منذ بداية الجائحة، وحذر مسؤولون من أن اتساع رقعة التفشي قد يجبر المملكة على العودة إلى إجراءات العزل العام.

وقال وزير الصحة سعد جابر في بيان إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد يبلغ حاليا 11816 فضلا عن 61 وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في بدايات مارس.

ودعا الوزير «المواطنين للبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم».

وكان الأردن من أقل دول المنطقة إصابة بكورونا في شهور الجائحة الأولى، لكنه يسجل هذا الشهر أرقاما يومية آخذة في الارتفاع على نحو مقلق، إذ يقول مسؤولو الصحة إن المملكة تواجه حاليا تفشيا محليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة إنها قد تضطر إلى فرض عزل عام شامل من شأنه أن يشل الأنشطة اليومية ويوقف الأعمال إذا جعلت الزيادة «الخطيرة» لحالات الإصابة من الصعب على السلطات الصحية التكيف مع الوضع.

وأضاف «إنه أمر لا أحد يرغب به».

وشددت الحكومة أيضا أحكام السجن لما يصل إلى عام على أي من ينظم حفلات الزفاف والجنازات والتجمعات الاجتماعية التي يتجاوز حضورها 20 فردا، وذلك في أحدث إجراءات تستهدف فرض الضمانات الصحية.

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