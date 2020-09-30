رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه - في برقية تهنئة بهذه المناسبة - " نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير و النماء و الرخاء التي أرسى أساسها و شيد بنيانها الراسخ فقيد الأمة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بما يحقق تطلعات الأشقاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية و التقدم و الإزدهار .

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة عمق الروابط التاريخية و الأخوية التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين و حرص دولة الإمارات على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة و تعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب و أوسع .. وقال سموه "نتطلع بثقة و عزم إلى العمل معا لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية" .

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن أصدق تمنياته له بالتوفيق و النجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب الكويتي الشقيق نحو مزيد من التقدم و النماء والتطور.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت بالمناسبة نفسها.

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