سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد

المصدر: الكويت - وام

أدى إلى جانب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ..صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل.

كما أدى صلاة الجنازة عدد من سمو الشيوخ والأمراء من عائلة الفقيد ووفود من الدول العربية والإسلامية .. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وعائلة الفقيد .. عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الكبير الشيخ صباح الأحمد .. راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نھيان نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية - يرافقه معالي الشيخ نھيان بن مبارك آل نھيان وزير التسامح والتعايش - قد وصل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي معالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news