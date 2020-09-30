مباشر.. وصول جثمان الشيخ صباح الأحمد الصباح مطار الكويت
تغطية مباشرة نقلاً عن التلفزيون الرسمي الكويتي للحظة وصول جثمان أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مطار الكويت.
وأعلن الدیوان الأمیري في دولة الكويت، في وقت سابق، عن اقتصار مراسم تشييع جثمان الأمير الراحل، على الأقارب فقط وذلك امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا".
مباشر.. وصول الطائرة التي تقل جثمان #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح إلى مطار الكويت #الإمارات_اليومhttps://t.co/HVqJZx9EDj— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 30, 2020
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