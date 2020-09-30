مباشر.. وصول جثمان الشيخ صباح الأحمد الصباح مطار الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تغطية مباشرة نقلاً عن التلفزيون الرسمي الكويتي للحظة وصول جثمان أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مطار الكويت.

وأعلن الدیوان الأمیري في دولة الكويت، في وقت سابق، عن اقتصار مراسم تشييع جثمان الأمير الراحل، على الأقارب فقط وذلك امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا".

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