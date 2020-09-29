مجلس الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مجلس الوزراء الكويتي بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصبح أميرا للبلاد، بعد أن شغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.



وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.

وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.

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