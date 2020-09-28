مصر.. مقتل إرهابيين اثنين شمال القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين قتل عنصرين إرهابيين في منطقة القلج بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، حسبما أفاد موقع"بوابة الأخبار" الإلكتروني، أن هذه العملية جاءت في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وبعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء إثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة".

وقالت المعلومات، التي وردت في بيان وزارة الداخلية، إن الإرهابيين متهمون في واقعة استشهاد المقدم محمد الحوفي في منطقة الأميرية في شهر أبريل الماضي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل أماكن عدة للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية.

وتم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على ست بنادق آلية، وأربعة أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

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