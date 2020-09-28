العقيد المالكي: قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " ترحب بإعلان نتائج اتفاق تبادل الأسرى

المصدر: الرياض - واس

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم، من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحافي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض اليوم: "قيادة القوات المشتركه للتحالف تقدم جزيل الشكر والامتنان للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلت في هذا الجانب فيما يخص اتفاقية الأسرى، التي تعد امتداداً لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم، كما أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وبحضور أطراف النزاع مابين الحكومة الشرعية والحوثيين وبمشاركة قوات التحالف بأنه سيكون هنالك تبادل 1081 أسيرا، وستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما سيقوم الطرف الآخر بإطلاق عدد 400 أسير، من ضمنهم عدد 15 أسيرا من الجنود السعوديين وعدد 4 أسرى من القوات السودانية".

وأكد العقيد المالكي أن موضوع الأسرى هو محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية وفي دول التحالف.

وأشار العقيد المالكي بخصوص تنفيذ الاتفاق إلى أن الخطة التنفيذية من قبل الصليب الأحمر تتضمن نقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سواء من الداخل اليمني أو إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً على العمل مع الصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حسب الخطة التنفيذية لتبادل الأسرى.

وقال: الاجتماع الرابع ليس له علاقة بأي تحركات سياسية وسير العمليات على الأرض، ولكن هو رغبة من مخرجات هذا الاجتماع أن يكون موضوعاً إنسانياً بحتاً، ويتم إطلاق الأسرى والمحتجزين بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن الاجتماع الرابع عقد في جنيف، والذي بدأ في 17 سبتمبر وانتهى يوم أمس، مشيرًا إلى أن هذه الجهود امتداد لما تم التوافق عليه من الأطراف اليمنية والرغبة الشديدة في إنهاء ملف الأسرى والمفقودين والمحتجزين.

وأفاد المالكي أن الهدف من هذه المبادرة هي من النواحي الإنسانية وتكوين أرضية صلبة ومناسبة للأطراف اليمنية للحوار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعمل دائما بالمبادىء الأساسية لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، سواء في معاملة الأسرى في أرض المعركة، أو تقديم الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى توفير الأماكن المناسبة لهم بما يتوافق مع القانون الدولي وأعراف القانون الدولي الإنساني.

وشدد العقيد المالكي على رغبة قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " بإنهاء هذا الملف من أطراف النزاع.

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