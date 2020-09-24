منحة من الاتحاد الأوروبي لـ «أونروا»

المصدر: رام الله - رويترز

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، إن الاتحاد الأوروبي قدم لها 30.6 مليون يورو (35.9 مليون دولار)، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بلبنان والقادمين من سورية.

وأضافت الوكالة في بيان أن هذا المبلغ «جزء من مساهمة أكبر بقيمة 43.2 مليون يورو تغطي دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان».

وأوضحت الوكالة أنه «إلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، يشمل هذا الدعم الآثار التي أحدثتها أزمة (كوفيد-19) على اللاجئين الفلسطينيين من سورية المقيمين حالياً في الأردن ولبنان، وكذلك على المجتمعات المضيفة، واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان والأردن».

وأضافت أن «أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني من سورية فروا إلى لبنان بسبب النزاع المستمر في سورية». وقالت إن مساهمة الاتحاد الأوروبي «تمكن الوكالة من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، بما في ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية».

وأضافت «كما ستمكن هذه المساهمة الأونروا من تقديم مساعدات نقدية طارئة لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سورية التي تعيش في لبنان والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة (كوفيد-19)».

وجاء في البيان «أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مزود متعدد الأطراف للمساعدات الدولية للاجئي فلسطين».

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