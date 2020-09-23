مصر: استشهاد ضابطين وشرطي ومقتل 4 محكومين بالإعدام في سجن طرة

المصدر: القاهرة - أ. ف. ب

أعلنت السلطات الأمنية المصرية الاربعاء مقتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام إثر محاولتهم الهروب من داخل الحبس المخصص لهم في جنوب القاهرة، ما أسفر أيضا عن مقتل ثلاثة شرطيين أثناء التصدي لهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن «أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم (الاربعاء)».

وأضاف البيان أن «تصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وأفاد البيان بأسماء المدانين وهم «السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين».

وقال مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن أسمه إن الأربعة كانوا مدانين في قضايا «إرهاب».



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