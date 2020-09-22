ترامب يدعو الأمم المتحدة إلى "محاسبة الصين"

المصدر: نيويورك - وكالات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مخاطبا الأمم المتحدة إلى "محاسبة الصين على ما قامت به في أزمة كوفيد-19"، فيما توشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 200 ألف وفاة بالوباء.

وفي رسالة مسجلة بثت بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب: "مع بداية تفشي الفيروس، منعت الصين كافة الرحلات الداخلية لكنها سمحت للطائرات بمغادرة الصين ونشر العدوى في العالم".

وأضاف: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، التي تسيطر عليها الصين تقريبا، خطأ أن لا دليل على أن العدوى تنتقل بين البشر".

وتابع: "على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالها".

وتوقع ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل، مخرجاً من الأزمة مطلقا الوعود. وقال بهذا الصدد: "سنوزع لقاحاً، سنهزم الفيروس، سنضع حداً للوباء وسندخل حقبةً جديدة غير مسبوقة من الازدهار والتعاون والسلام".

في المقابل، اتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"نشر فيروس سياسي" عبر "اتهامات لا أساس لها" ضد بكين بشأن إدارتها لأزمة كوفيد-19 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير تشانغ جون أمام الصحافيين: "في وقت يحارب المجتمع الدولي بشدة كوفيد-19، تنشر الولايات المتحدة فيروساً سياسياً هنا في الجمعية العامة".

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