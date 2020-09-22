الهند تسجل 86 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل 86 ألفاً و961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعادت ولايات هندية فتح المدارس رغم المخاوف من انتشار الفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خمسة ملايين و487 ألفاً و580 حالة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1130 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 87 ألفاً و882 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 93 ألفاً و356 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك ثالث يوم على التوالي تتجاوز فيه حالات الشفاء الإصابات.

في الأثناء، جرى أمس إعادة فتح المدارس بصورة جزئية في العديد من الولايات الهندية، على الرغم من مخاوف الطلبة وأولياء الأمور في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الإصابات والوفيات التي يتم تسجيلها يومياً. وبعد فرض إجراءات الإغلاق في البلاد لمدة تزيد على خمسة أشهر، تم فتح المدارس في بعض الولايات مثل ماديا براديش والبنجاب وآسام، لطلاب الصفوف العليا (بين الصف التاسع والثاني عشر)، لتمكينهم من استشارة المعلمين في ما يحتاجون إليه. ويمكن للطلاب الحضور على أساس طوعي.

من ناحية أخرى، قرر العديد من الولايات الكبرى مثل ولاية أوتار براديش والعاصمة نيودلهي، عدم إعادة فتح المدارس بسبب الوباء سريع الانتشار.

من جهة أخرى، أعيد أمس، افتتاح ضريح تاج محل الذي يعتبر من أبرز المعالم السياحية في العالم بعد ستة أشهر من الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، في خطوة تهدف إلى إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد رغم ارتفاع عدد الإصابات.

والضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب نيودلهي، الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم يجتذب نحو سبعة ملايين زائر سنوياً. وتؤكد السلطات أنه يتم تطبيق بروتوكول صارم لوضع الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي. ولن يكون بإمكان الزوار لمس الرخام وقد غلّف المقعد الشهير الذي يجلسون عليه لالتقاط الصورة التقليدية، بالبلاستيك بحيث يمكن تطهيره بانتظام دون إلحاق ضرر به.

وجرى تحديد العدد اليومي للزائرين بـ5000 زائر مقابل 20 ألفاً في المتوسط قبل تفشي الوباء، ولا تُباع تذاكر الدخول إلى المكان سوى عبر الإنترنت، وبيع في اليوم الأول أقل من 300 تذكرة.

وسيجري إخضاع الزائرين لفحص درجات الحرارة، ويجب عليهم الالتزام بنصائح الحفاظ على مسافة آمنة في ما بينهم.

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