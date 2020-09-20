بريطانيا: وصلنا إلى نقطة حاسمة وأمامنا خيار واحد لمواجهة «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية لوقف انتشار المرض.

وشهدت حالات العدوى بكوفيد-19 تزايدا حادا فاق أربعة آلاف يوميا في الأسابيع الماضية في بريطانيا ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع التفشي بأنه موجة ثانية بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.

وقال هانكوك لقناة سكاي نيوز «تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار.

»الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات«.

وقال هانكوك في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية خيار مطروح.

وأضاف»لا أستبعد الأمر.. لا أريده أن يحدث«.

وأعلن جونسون أمس السبت فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي إذا خالطوا مصابا بكوفيد-19.

وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدن ومناطق في بريطانيا»إجراءات عزل محلية«تضع قيودا إضافية أكثر صرامة تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.

ولدى سؤاله عن تصريحات أدلى بها رئيس بلدية لندن صادق خان يوم الجمعة وقال فيها إن احتمالات فرض قيود جديدة في العاصمة تتزايد، علق هانكوك بالقول»أجريت نقاشات... مع رئيس بلدية لندن والفرق المعنية تجتمع اليوم لإجراء مناقشات إضافية عما قد يتطلبه الوضع".

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