كتاب جديد يكشف حجم ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

كشف كتاب جديد عن حجم الثروة الشخصية للملكة إليزابيث الثانية التي تقدر بـ 515 مليون دولار.

وقال خبير الشؤون المالية الملكية، ديفيد مكلور في كتابه، إن الملكة تلقت زيادة بنسبة 55% في الإعانات الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في ساندرينجهام.

وقدر كتاب مكلور الجديد The Queen’s True Worth ثروة الملكة إليزابيث بزيادة قدرها 64 مليون دولار أكثر مما كان يعتقد سابقا، وفقا لصحيفة ”ذا إكسبرس“ البريطانية.

وعززت إعانات الاتحاد الأوروبي للأراضي التي تزرعها الملكة إليزابيث في تغيير وضعها ماليا وتحسين دخلها من المزارعين المستأجرين.

ويأتي الكثير من ثروة الملكة الخاصة من العقارات التي تمتلكها، وتتضمن بعض التقييمات الأولية لأصول صاحبة الجلالة في قصر باكنغهام، إلى جانب المساكن الرسمية الأخرى مثل قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس، بالإضافة إلى المجموعة الملكية.

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