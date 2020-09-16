ترامب يستقبل عبدالله بن زايد في البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وام

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في البيت الأبيض، وذلك قبيل توقيع سموه، ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في البيت الأبيض.

وتناول اللقاء آفاق معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودورها في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة، من خلال وقف ضم الأراضي الفلسطينية، وبث روح جديدة تسهم في التغيير الإيجابي بمنطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في ظل التزام البلدين المشترك بدعم وتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، ومكافحة الإرهاب، وردع أي تهديدات لاستقرار المنطقة.

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