ترامب يستقبل عبدالله بن زايد في البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وام

استقبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في البيت الأبيض و ذلك قبيل توقيع سموه و بنيامين نتينياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في البيت الأبيض.

تناول اللقاء آفاق معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تعزيز السلام و الإستقرار في المنطقة من خلال وقف ضم الأراضي الفلسطينية وبث روح جديدة تسهم في التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان .. مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية في ظل التزام البلدين المشترك بدعم وتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج العربي ومكافحة الإرهاب وردع أي تهديدات لاستقرار المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news