الإمارات توقع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل

المصدر: واشنطن - وام

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم معاهدة السلام التاريخية مع دولة إسرائيل.

وقع المعاهدة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد هذا الحدث التاريخي - الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض - حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ضم وفد الدولة المشارك في مراسم التوقيع وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف مانع العتيبة ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة ومدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي هند مانع العتيبة وعددا من المسؤولين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news