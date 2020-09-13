نيابة عن رئيس الدولة وبدعوة من الرئيس الأميركي.. عبدالله بن زايد يصل إلى واشنطن للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: واشنطن - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب .. وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى العاصمة الأميركية واشنطن دي سي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بعد غد الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل .

ويضم الوفد إلى جانب سموه .. وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف مانع العتيبة ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة و مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالوزارة هند مانع العتيبة وعددا من المسؤولين.

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