السعودية تسجل 643 إصابة جديدة بـ «كورونا» و27 حالة وفاة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4240 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 325 ألفاً و50 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 903 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 301 ألف و836 شخصاً.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 558.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 736 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 94 ألفاً و211 حالة.

وفي ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، عن تعافي 11 ألفاً و922 حالة من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد اعتماد المركز بروتوكول التماثل للشفاء الجديد، ليصل إجمالي المتعافين في عموم ليبيا إلى 12 ألفاً و100.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد، ‬‬وست حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في بيان صحافي أن محافظة نابلس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 119 حالة، تلاها قطاع غزة بإجمالي 88 إصابة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مصاباً بفيروس كورونا «في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتوفي في العاصمة السورية دمشق، أمس، خال الرئيس السوري، بشار الأسد، رجل الأعمال محمد مخلوف متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة مخلوف هو إصابته بالفيروس، وأنه نقل منذ أيام إلى مشفى الأسد الجامعي، وفارق الحياة، مساء الجمعة.

• 650 إصابة جديدة بـ«كورونا» وست وفيات بين الفلسطينيين.

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