وزراء الخارجية العرب يؤكدون التضامن الكامل مع السودان في مواجهة كارثة الفيضانات

المصدر: القاهرة - وام

أكد مجلس جامعة الدول العربية التضامن الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق بهدف مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وشدد المجلس، في بيان اصدره اليوم في ختام أعمال دورته العادية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة توفير الاغاثات العاجلة داعيا مجموعة أصدقاء السودان والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والمنظمات الإغاثية غير الحكومية إلى الاضطلاع بمسئوليتهم وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لحكومة وشعب السودان لمجابهة هذه الكارثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news