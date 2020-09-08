الأردن تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ «كورونا» في يوم واحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم، تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا. وقال في مؤتمر صحافي، قبل قليل، إنه تم رصد 103 إصابات جديدة في المملكة، منها 99 محلية، كاشفاً عن حدوث وفاتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الأردنية، تم تسجيل الإصابات في ست محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي العاصمة عمان، والكرك، والبلقاء، وجرش، وإربد.

وسجلت الأردن اليوم 68 حالة شفاء، كما تمّ إجراء 12104 فحوص، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص إلى 915469 فحصاً، حسب موقع صحيفة "الغد" الأردنية.

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