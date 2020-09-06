تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام الانكليزية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرّض عدد من الأشخاص للطعن، ليل السبت الأحد، في برمنغهام ثاني مدن انكلترا، في وسط البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة التي أشارت إلى "حادث كبير" من دون التمكن حتى الساعة من تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغا عند الساعة 00,30 بالتوقيت المحلي (23,30 ت غ) بشأن تعرّض شخص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلّغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير.

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