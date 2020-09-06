4 ملايين إصابة بـ «كورونا» في الهند.. والوفيات في العالم تصل إلى 875 ألفاً و717

المصدر: عواصم - وكالات

أصبحت الهند ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيلها عدداً قياسياً جديداً أمس، وذلك غداة إعلان منظمة الصحة العالمية أنها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد المرض قبل منتصف عام 2021. يأتي ذلك، فيما وصلت إصابات «كورونا» في العالم إلى 26.6 مليوناً والوفيات 875 ألفاً و717، حيث سجلت روسيا وحدها لليوم الثاني أكثر من 5000 إصابة جديدة بالفيروس.

وتفصيلاً، أصبحت الهند ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تم إحصاء رقم قياسي جديد أمس، في الدولة التي يبدو أن الوباء لا يتراجع فيها.

وسجلت في الهند أربعة ملايين و23 ألفاً و179 إصابة بينها 86432 إصابة جديدة أمس. وتلي الهند بذلك مباشرة الولايات المتحدة والبرازيل.

وبينما تخفف الحكومة القيود، أصبحت الهند حالياً الدولة التي تسجل تزايداً متسارعاً للحالات مع أكثر من 80 ألف إصابة يومياً، وأعلى عدد من الوفيات اليومية يبلغ أكثر من 1000.

في غضون 13 يوماً فقط، ارتفع عدد الإصابات في ثاني أكبر دولة في عدد السكان من ثلاثة إلى أربعة ملايين حالة، أي أسرع من الولايات المتحدة أو البرازيل.

وينتشر الوباء الآن في المناطق الريفية التي تعاني بنية تحتية صحية غير كافية، كما ينتشر في المدن الكبرى مثل نيودلهي وبومباي.

ورأت شاميكا رافي، أستاذة الاقتصاد والمستشارة الحكومية السابقة التي تابعت عن كثب مؤشرات الوباء في الهند، أن البلاد «لاتزال بعيدة» عن بلوغ الذروة وأن ولاية ماهاراشترا ستصبح «مركز» الحملة ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أول من أمس، أنها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد قبل منتصف عام 2021.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في مؤتمر صحافي في جنيف، «دخل عدد كبير من اللقاحات التجريبية الآن المرحلة الثالثة من التجارب. نحن نعرف ما لا يقل عن ستة إلى تسعة لقاحات تجريبية قطعت بالفعل شوطاً طويلاً في مراحل البحث».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إحاطة عبر الافتراضي: «منظمة الصحة العالمية لن تصادق على لقاح غير فعال وغير آمن».

في المقابل، أوصت المنظمة بـ«استخدام الستيرويدات القشرية لدى المصابين بأعراض حادة لـ(كوفيد-19) أو لمن هم في حال حرجة»، في ضوء دراسات تُظهر أن هذه الأدوية تخفف معدلات الوفيات وفق توجيهات نُشرت الجمعة في مجلة «بي ام جي» الطبية.

وفي روسيا، وبعد نحو شهر من إعلان السلطات التوصل إلى لقاح ضد «كورونا» المستجدّ، نشر باحثون دراسة تُظهر أن اللقاح «سبوتنيك-في» يعطي نتائج أولية مشجعة.

في الأثناء، بلغ عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد 26 مليوناً و623 ألفاً و562 حالة في مختلف أنحاء العالم، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، في وفاة 875 ألفاً و717 شخصاً استناداً إلى مصادر رسميّة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 187.777 وفاة من أصل 6.202.053 إصابات بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وشهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بالوقت نفسه الجمعة لتصل إلى 6.2 ملايين حالة، أمس، وذلك وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهي 0.7%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة بها 731 ألفاً و831 حالة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 4.09 ملايين حالة أمس، وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 125 ألفاً و502 حالة وتعافى 3.46 ملايين من المصابين حتى الآن.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في روسيا لليوم الثاني على التوالي الـ5000 إصابة، إذ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار العدوى أمس، عن تسجيل 5205 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5110 إصابات في اليوم السابق.

وسجّلت سويسرا من جهتها أكثر من 400 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ منتصف أبريل. وغالبية هؤلاء المصابين لا تتعدى أعمارهم 40 عاماً.

وسجلت باكستان 513 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 298 ألفاً و25 حالة، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيشن» الباكستانية أمس، نقلاً عن أحدث الأرقام الصادرة عن مركز القيادة الوطنية والعمليات. كما سجلت باكستان خمس حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية أيضاً، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6340 حالة.

وأظهرت بيانات رسمية في إندونيسيا أمس، زيادة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 3000، وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث ارتفعت حالات الإصابة في جميع مناطق البلاد.

إصابات «كورونا» في أميركا تصل إلى 6.2 ملايين حالة.. والبرازيل 4.09 ملايين.

إندونيسيا: إصابات «كورونا» اليومية تتجاوز 3000 لليوم الرابع على التوالي.

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