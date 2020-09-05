مصر.. وفاة يوسف والي أشهر عازب في العمل السياسي

المصدر: متابعات -سمير سعيد

توفي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة المصري السابق، صباح اليوم، في منزله بالجيزة، عن عمر يناهز ال 89 عاماً، وقال شقيقة الدكتور ماهر والي، لوسائل الإعلام المصرية، إن الجنازة ستشيع من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتولى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

واشتهر والي بكونه أشهر عازب في العمل السياسي في مصر، حيث قال مقربون منه، إن الفقيد عزف عن الزواج بعد توليه منصب وزير للزراعة بداية الثمانينات حيث تفرغ للعمل فقط، وما أوكله له الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقتها من أهداف عديدة أهمها زيادة الرقعة الزراعية إلى 8.5 مليون فدان وتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في الريف والبطالة بين شباب الخريجين، مؤكدا أن والي كان وزيرا غير تقليدي، وكان يدخل ديوان وزارة الزراعة الساعة السابعة صباحاً ويخرج منها الساعة العاشرة مساء، وكان يقيم في منزل متواضع يطلق عليه البيت الأبيض، لأنه مطلي باللون الأبيض ومن طابق واحد ومتواضع الأثاث.

وأشاروا إلى أن والي كان يعمل أيام الجمعة من كل أسبوع ويخرج للإشراف على الإزالات على الأراضي الزراعية أيام الجمعة، ويباشر عمله من مكتبه في مبنى الصوب الزراعية المحمية القريب من ديوان وزارة الزراعة، وكان لا يعرف في حياته إلا العمل.

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